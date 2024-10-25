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映泰法說會／今年業績持平去年 擴大布局AI邊緣運算

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北即時報導
映泰副總林坤德（左）與發言人鄭仲賜。記者蕭君暉／攝影
映泰副總林坤德（左）與發言人鄭仲賜。記者蕭君暉／攝影

二線板卡廠映泰（2399）25日參加券商舉辦的法說會，該公司2024年業績將持平去年，目前營收主力仍是主機板，著眼於人工智慧（AI）的高度成長性，規劃未來三到五年，積極跨入邊緣AI運算產品，並橫跨三大平台，推出人機介面等四大應用產品，以帶動該公司轉型，推升業績進一步上揚。

映泰發言人鄭仲賜表示，該公司產品營收以主機板為主，占50%以上，至於工業電腦、顯示卡，各占10%以下。映泰特別著重在庫存管理，因此，資產結構健康，銀行借款為零。

針對該公司2024年上半年每股稅後純益（EPS）達0.24元，較2023年轉虧為盈，鄭仲賜說，上半年本業仍然虧損，但是虧損減緩，獲利主要是來自業外，包括利息與金融商品的獲利貢獻。

至於映泰轉投資元澄、先發電光布局矽光子領域，鄭仲賜說，「映泰是在三年前投資元澄，而元澄今年正好有機會與AMD專案合作，並與矽光子相關，我們是財務投資，對於元澄的經營細節並不清楚。」

至於映泰是否參與矽光子的專案？鄭仲賜說，映泰主要是做主機板，與晶片沒有相關，不會有合作機會。

映泰副總林坤德表示，映泰的本業分為消費型產品與應用型產品（例如工業產品或是工業電腦），消費性產品以板卡為主，預估明年的消費性產品業績是持平或是小幅衰退。

至於應用型產品，林坤德說，這是映泰未來三年將發展的方向。應用型產品分為三大產品線，包括x86產品線（中央處理器）、NPU（神經網路處理器）產品線，以及ARM架構產品線。其中，NPU是與以色列及韓國合作，做AI運算解決方案，也就是邊緣AI生態系統。ARM架構則是以NXP為主的解決方案。

至於三大產品線的應用有四個方向。一，HMI（人機界面），二，邊緣AI gateway，類似小型電腦，需要終端的簡易運算功能。三，次世代數位看板，結合鏡頭，現場環境，可偵測人類並給予資訊。四，工廠自動化，以上都是未來三到五年，映泰切入AI領域的重點。

AI 法說會 營收

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