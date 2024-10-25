即將擺脫谷底？新唐盤中爆量上漲逾6% 突破百元大關

微控制器（MCU）廠新唐（4919）24日股價攻上漲停板，25日股價續強，一度漲破百元，盤中漲幅逾6%，新唐董事長蘇源茂先前在法說會上指出，當景氣出現不確定性，需求下降，供應鏈必然要進行庫存的調整，評估可能還需要兩季以上調整。

新唐昨日拉出一根漲停，突破季線，今股價再度向上墊高，一度大漲超過6%，衝破100元大關，並爆出逾4萬張成交量，為今年以來最大量。

新唐9月營收27.08億元，月增3.39%，年減12.71%，累計前九月營收246.52億元，年減8.28%，累計營收年減幅度較上月擴大。第2季營收82.28億元，低於原預估的84億元，也因產品面臨價格壓力，單季意外虧損2100萬元，每股虧損0.05元，累計上半年EPS 0.92元。

蘇源茂指出，新唐在台灣的營運在歷經過去一年的供應鏈庫存調整後，業績與獲利都已回到成長軌跡。

日本據點的營運跟去年同期相比則有較大變化，當投片量下降，就會有工廠固定成本損失影響，日本工廠正在規畫調整產能更有彈性，更能應對市場需求起伏，需要一點時間執行完成。

同時，蘇源茂坦言，全球汽車市場的成長於今年初已見明顯放緩，尤其日本車廠的傳統引擎汽車在中國大陸受到當地電動車的排擠效應，相關半導體需求也因此下降，並進行庫存調整，這對於新唐日本車用IC業務有負面影響。

不過，法人預期中國大陸消費性市場有機會回溫，有望帶動MCU出現回補庫存需求，新唐在亞洲32位元MCU市場當中為主要供應商，因此未來有機會受惠推動業績重新回溫。