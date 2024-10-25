SK海力士公布財報 法人對記憶體族群維持中立評價

SK海力士（SK Hynix）受惠HBM3和eSSD等高階產品的銷售額增加，第3季獲利佳，不過，法人機構認為，由於未來記憶體漲價動能低，目前僅AI相關記憶體強，但其他消費性等則持續疲弱下，對記憶體族群維持中立評價。

由於生成式人工智慧AI市場擴大，AI伺服器記憶體的需求快速增長，SK Hynix受惠AI應用關鍵產品HBM3和eSSD銷售增加，第3季營收季增7%，為17.5兆韓圜，其中，HBM營收季增逾70%、年增330%，eSSD營收季增20%、年增430%，加上DRAM產品整體價格持續上升，毛利率方面，SK Hynix通過提高成本較有競爭力的1anm DRAM和176層4D NAND的銷售比例和產量來降低成本，特別是價格佳的HBM和DDR5出貨量增加，DRAM業務獲利持續增加下，單季毛利率從45.6%上揚至52.1%，稅後獲利約41.68億美元，季增39.6%。

SK Hynix並將提高2025年資本支出，主要著重於HBM等高階產品；法人機構指出，SK Hynix去年投資年減逾50%，今年重心放在高利潤的產品，持續投資DDR5∕LPDDR5、HBM3∕HBM4等主力產品的量產和未來高成長領域，捨棄毛利率較差的品項。

SK Hynix表示2024年資本支出將略高於原先計畫，2025年將會再向上，計劃增加HBM3E供應SK Hynix並預測，HBM年均成長率將高達60%以上，提升以HBM為主的DRAM產能，將是未來首要發展。

分析師指出，根據研調機構預估，第4季DRAM合約價季增8~13%，AI伺服器支撐記憶體主要需求，加上HBM排擠現有DRAM產品產能，使供應商將延續漲價態度，但Conventional DRAM漲幅為5~10%，較第3季漲幅收縮，雖有伺服器OEM維持拉貨動能，但消費型產品終端需求依然疲軟，智慧手機品牌仍在觀望，整體來說，記憶體報價轉弱，且國內記憶體廠並無HBM等高價值產品，因此，對族群看法維持中立。