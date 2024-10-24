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特斯拉飆漲近22%提振史指 IBM拖累道瓊下跌140點連4黑

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9月EPS／展達0.64元 一詮0.05元

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北報導

展達（3447）近期股價波動劇烈，昨（24）日應主管機關要求，公布自結9月稅後純益4,900萬元，年增721%，每股純益0.64元。

展達上半年稅後淨損4,285萬元，每股淨損0.56元，以昨天公布的9月自結數來看，一個月就弭平上半年虧損，營運出現轉機，激勵近期股價強勢，昨天拉出第二根漲停板，終場上漲6.4元，收70.6元。

【記者林薏茹／台北報導】一詮（2486）昨（24）日應主管機關要求，公告自結9月稅前盈餘1,400萬元，年減60%；稅後純益1,200萬元，年減52%，每股純益0.05元。一詮並結算，第3季稅前盈餘0元，處於損益兩平；稅後淨損1,200萬元，每股淨損0.05元。

每股純益 轉機

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