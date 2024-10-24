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臻鼎攜東元 拚減碳

經濟日報／ 記者尹慧中／台北報導

PCB龍頭臻鼎-KY（4958）與東元昨（24）日共同宣布簽署戰略合作框架協議，雙方將建立全面戰略性合作夥伴關係，推PCB產業節能減碳和永續發展。

兩家公司首波將在「智慧能源管理」項目展開全方位合作，充分發揮各自的技術優勢和創新能力，並透過技術交流與經驗分享，共同推進PCB產業低碳節能和綠色轉型。

本次合作案不但符合東元三年發展策略中的節能減碳項目，更進一步攜手建構PCB產業低碳生態，雙方將每年減碳5,000噸以上為目標，持續優化升級。雙方合作範圍也涵蓋東元為臻鼎提供各種工況的技改服務，與各種動力能源系統的整體解決方案，包括電機驅動系統、迴圈水系統、風機系統、空調系統、空壓系統、和餘熱利用等。

在能源管理合作方面，雙方將優先試行太陽能、儲能系統建設與運維。

PCB 東元 減碳

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