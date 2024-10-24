全新第3季每股賺0.78元近1年新低 受匯損影響
砷化鎵（GaAs）上游磊晶廠全新今天公布第3季財報，受匯損影響，全新第3季稅後純益新台幣1.44億元，與去年同期持平，較第2季縮水28%，單季每股純益0.78元，創近1年來單季獲利新低。
全新解釋，第3季新台幣兌美元匯率走升，認列匯損約1400萬元，對照今年上半年匯兌利得6100萬元，一來一回，影響第3季獲利表現。如果以本業來看，全新第3季營業利益1.95億元，季減4.8%，比去年同期大幅成長36.3%。
全新今年前3季營收25.18億元，年增43.3%；稅後純益5.38億元，比去年同期大幅成長1.06倍，每股純益2.91元。
展望後市，蘋果iPhone 16因AI功能遲到，傳出銷售不如預期，全新的砷化鎵磊晶很大一塊終端應用在手機射頻模組中的PA（功率放大器），出貨多少受到影響；不過全新近年積極發展光電子事業，已切入熱門的矽光子（CPO）應用，接下來有望挹注新營運動能。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言