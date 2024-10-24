一詮自結第3季營運轉虧 每股虧0.05元

LED廠一詮（2486）因有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，24日應主管機關要求公告自結財報，第3季稅後淨損1,200萬元，較上季與去年同期轉虧，每股淨損0.05元。

一詮同時公告9月自結數，合併營收5.02億元，年增11%，稅前盈餘1,400萬元，年減60%，稅後純益1,200萬元，年減52%，每股純益0.05元。

一詮第3季合併營收14.59億元，年增11.38%，稅前盈餘0元，年減100%。一詮指出，第3季主要受到貴金屬價格上漲，影響毛利，加上員工認股權憑證依會計準則認列費用，及業外認列匯損，導致營運轉虧。

一詮24日股價開高走低，盤中翻黑後一路下殺，終場跌幅擴大至7.17%，下跌9.5元，收在123元。