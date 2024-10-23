三集瑞上市首日 飆漲逾倍

電感新兵三集瑞-KY（6962）昨（23）日以135元掛牌上市，終場收259元，上漲124元，漲幅逾一倍，展開蜜月行情。法人看好，三集瑞已打入AI伺服器及車用電感市場，將是今、明年主要成長動能。

據悉，三集瑞深耕電感元件領域30多年，是台灣重要的電感元件供應商，其電感依製程工法均屬於繞線式，客戶涵蓋全球PC市場主要品牌商及代工廠，可依據客戶需求，提供符合高功率、高效能、高抗噪、小型化市場需求的各式客製化規格產品。

三集瑞產品終端應用層面廣泛，涵蓋主機板、NB、顯示卡、AI、伺服器、網通及車用電子等，並具有高度客製化能力、材料配方自行開發能力及產線自動化等，具備開發時間短、產量大、品質佳等優勢。

三集瑞2023年度及2024年上半年合併營收分別為15.94億及10.25億元，每股純益為9.02元及6.09元；今年前九月自結合併營收16.42億元，表現亮眼。

三集瑞表示，近年來致力拓展新產品應用開發及生產線，其中TLVR模壓電感已進入規劃設計階段，近期將導入量試及測試驗證，未來應用面包含AI伺服器、AI PC、AI顯示卡、車用電子等。