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Synaptics攜台廠 衝刺物聯網

經濟日報／ 記者李孟珊／台北報導

全球IC設計大廠Synaptics、總裁兼執行長Michael Hurlston昨（23）日表示，台灣在電子供應鏈中扮演日益關鍵的角色，Synaptics全力衝刺IoT物聯網以及邊緣AI領域，對明年公司營運展望樂觀，業界看好相關供應鏈如日月光投控（3711）、聯電等營運一起衝。

Michael Hurlston指出，在七年前左右，智慧型手機在Synaptics的營收比重有高達逾八成，可是自他與自身團隊上任後，著重在半導體解決方案，包括手機觸控、指紋辨識、顯示器驅動等，在2020年，公司收購博通Broadcom的無線物聯網業務，以去年來說，IoT在營收的占比已經來到七成，PC 16%、智慧型手機14%。

Michael Hurlston進一步說，在IoT領域中，處理和連接是很重要的一部分，Synaptics的目標就是將AI帶到邊緣裝置，因為AI運算不一定需要依賴資料中心，新思和其他業者的營運思維不大一樣。

Michael Hurlston強調，Synaptics不只邊緣裝置AI市場中，具有領導性地位，更有非常具備成本效益的裝置，對2025年的IoT和邊緣裝置AI市場看法正向。

Synaptics對後市展望樂觀，業界預期，有利於相關合作夥伴的未來營運支撐，包括晶圓代工廠聯電和封測龍頭日月光投控等。

AI 奈米 日月光

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