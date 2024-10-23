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華碩衝伺服器 新品連發

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導

華碩（2357）伺服器新品接力出擊，昨（23）日宣布推出多款搭載英特爾Xeon 6處理器的伺服器，鎖定高速運算（HPC）、AI等多領域需求。隨著新品上市，有望為華碩伺服器業務再添新動能。

華碩昨日宣布推出多款伺服器新品，包括多節點的ASUS RS920Q-E12，其相容適用HPC運算的Intel Xeon 6900系列處理器；以及ASUS RS720Q E-12、RS720-E12和RS700-E12，均搭載內含E-core的Intel Xeon 6700系列處理器，明年第1季亦可支援配備P-core的Intel Xeon 6700 / 6500系列。

華碩本季積極布局伺服器業務，為2025年業務擴張先行準備，日前推出多款搭載超微（AMD）EPYC 9005系列處理器的伺服器，鎖定AI、雲端運算等相關需求。

伺服器 華碩 處理器

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