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耀登天線模組接單報捷

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北報導

射頻元件暨天線模組廠耀登（3138）接單傳捷報，獲美系筆電品牌大廠擴大下單天線模組，供貨比重從原先的20%擴大至30%，增幅高達五成，躍居主力供應商，並可望大咬前五大筆電品牌當中三家廠商訂單，加上低軌衛星產品將在今年底完成客戶端測試，預料明年營運有望大幅成長。

耀登昨（23）日參加台灣國際物聯網展，大秀筆電天線模組與低軌衛星接收器產品。針對天線模組業務，耀登證實，今年確實已與美系客戶談妥擴大供應量，目前都在出貨中，明年會更加明顯，內部目標明年供貨比重能衝上33%，占客戶筆電天線模組比重三分之一。

此外，耀登指出，除既有的美系筆電客戶外，該公司今年也與另二家筆電品牌大廠洽詢合作，目前將先從專案開始執行，預估明、後年有望量產供貨天線模組。

據悉，耀登既有的筆電品牌客戶為美商戴爾，由於美中貿易戰以及地緣政治因素，因此不少美系客戶均希望降低陸系天線模組供應商的供貨比重，進而讓耀登成功獲得轉單。

至於另外二家正在洽詢的筆電品牌廠，據傳也是全球前五大筆電品牌廠，換言之，目前有三家筆電品牌大廠青睞耀登的天線模組。

低軌衛星業務方面，耀登目前在等歐系低軌衛星廠商驗證測試，估計年底可以完成測試，將成唯一高頻寬版本歐系LEO台灣供應商。

低軌衛星 筆電 耀登

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