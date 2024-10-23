快訊

京華城是否停工？北市議會政黨協商決議建請市府停工

震撼！統一將入股PChome 成持股30%大股東

民進黨部直播遭「客訴」點名吳崢、王義川 賴清德語帶不悅訓斥

德儀第4季展望保守 法人對矽力-KY、致新看法偏多

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導

德儀（TI）盤後公布第3季財報落在財測上緣，但第4季展望低於預期，雖工業營收持續下滑，但車用與個人消費電子等終端市場皆回升下，盤後股價先跌後漲，對矽力-KY（6415）、致新（8081）等中長期後市為略微偏多的看法。

德儀第3季營收41.5億美元，季增9%、年減8%，落在財測中緣毛利率則持續季增至59.6%（去年同期62.1%），營益率季增至37.4%（去年同期41.7%），每股獲利（EPS）1.47美元，財報優於市場預期。

展望第4季，財測營收37-40億美元，中位數營收38.5億美元，季減7%、年減6%，EPS區間1.07~1.29美元，均低於市場共識的營收40.8億美元與EPS 1.35美元，第3季庫存持續堆高，金額42.96億美元，季增5%、年增10%，存貨週轉天數季增2天至231天（去年同期205天）。

市況方面，德儀指出，第3季中國車用業績創新高，電動車是主要成長動能，估計未來動能不墜，個人消電、通訊設備與企業系統三個市場呈現周期性復甦，第3季通常是個人電子最旺季，未來整體業績關鍵仍在於工業與車用（中國以外市場）的狀況，工業目前仍在持續調整庫存、但處於谷底附近。

法人機構指出，德儀營收的年成長幅度谷底落在今年上在半年，2025年營收的年成長將正式翻正，毛利率今年以來呈現逐季復甦，加上德儀未來將撙節資本支出，整體資本支出自第2季以來開始呈現年減，隱含PMIC產業殺價壓力趨緩，中長期看好矽力-KY受惠AI、HPCV-core與Dr.MOS、車電ADAS、AI PC、信號鏈等趨勢。

分析師指出，德議對每個系統（尤其是工業和汽車系統）半導體含量的長期增長仍然充滿信心。德儀處於有利地位，為支持這些長期成長，預計到2026年，每年的相關資本支出約為50億美元左右，雖認為當前市場環境仍面臨的挑戰，客戶對訂單持謹慎態度，庫存過剩導致產品的需求放緩，但需求終將反彈，不過，目前對致新維持中立至略偏多的看法。

德儀 營收

延伸閱讀

大陸業績慘 美國Starbucks暫不發布財測

九崴案綠營內不同調 黃偉哲：電廠蓋好 南科才不缺電

軟體巨擘SAP 上調全年財測

恩德9月自結 EPS -0.14元 高鋒-0.03元

相關新聞

德儀第4季展望保守 法人對矽力-KY、致新看法偏多

德儀（TI）盤後公布第3季財報落在財測上緣，但第4季展望低於預期，雖工業營收持續下滑，但車用與個人消費電子等終端市場皆回...

盛群揮軍光通訊 報捷

微控制器（MCU）廠盛群（6202）揮軍光通訊領域報捷，總經理蔡榮宗昨（22）日表示，該公司2022年打入美系通訊大廠後...

與日商合建晶圓廠破局 黃崇仁：無法承擔量產十年風險

力積電（6770）與日商SBI在日本合作建置晶圓廠案破局，SBI社長北尾吉孝先前公開指責力積電是不誠實的公司。針對相關指...

映泰9月每股虧0.05元

板卡廠映泰（2399）遭列注意股票，昨（22）日應主管機關要求，公布9月稅後淨損884萬元，每股淨損0.05元。

台灣大推新串流服務方案

串流影音服務「Max」將於11月19日正式登陸台灣，台灣大哥大（3045）昨（22）日宣布，成為Max在台灣的首波合作夥...

中華電拓展衛星業務

低中高軌衛星通訊業務蓬勃發展，台灣衛星營運商也積極展開業務拓展，中華電信（2412）累積高中低軌衛星資源，展開業務拓展計...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。