德儀第4季展望保守 法人對矽力-KY、致新看法偏多

德儀（TI）盤後公布第3季財報落在財測上緣，但第4季展望低於預期，雖工業營收持續下滑，但車用與個人消費電子等終端市場皆回升下，盤後股價先跌後漲，對矽力-KY（6415）、致新（8081）等中長期後市為略微偏多的看法。

德儀第3季營收41.5億美元，季增9%、年減8%，落在財測中緣毛利率則持續季增至59.6%（去年同期62.1%），營益率季增至37.4%（去年同期41.7%），每股獲利（EPS）1.47美元，財報優於市場預期。

展望第4季，財測營收37-40億美元，中位數營收38.5億美元，季減7%、年減6%，EPS區間1.07~1.29美元，均低於市場共識的營收40.8億美元與EPS 1.35美元，第3季庫存持續堆高，金額42.96億美元，季增5%、年增10%，存貨週轉天數季增2天至231天（去年同期205天）。

市況方面，德儀指出，第3季中國車用業績創新高，電動車是主要成長動能，估計未來動能不墜，個人消電、通訊設備與企業系統三個市場呈現周期性復甦，第3季通常是個人電子最旺季，未來整體業績關鍵仍在於工業與車用（中國以外市場）的狀況，工業目前仍在持續調整庫存、但處於谷底附近。

法人機構指出，德儀營收的年成長幅度谷底落在今年上在半年，2025年營收的年成長將正式翻正，毛利率今年以來呈現逐季復甦，加上德儀未來將撙節資本支出，整體資本支出自第2季以來開始呈現年減，隱含PMIC產業殺價壓力趨緩，中長期看好矽力-KY受惠AI、HPCV-core與Dr.MOS、車電ADAS、AI PC、信號鏈等趨勢。

分析師指出，德議對每個系統（尤其是工業和汽車系統）半導體含量的長期增長仍然充滿信心。德儀處於有利地位，為支持這些長期成長，預計到2026年，每年的相關資本支出約為50億美元左右，雖認為當前市場環境仍面臨的挑戰，客戶對訂單持謹慎態度，庫存過剩導致產品的需求放緩，但需求終將反彈，不過，目前對致新維持中立至略偏多的看法。