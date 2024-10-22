盛群揮軍光通訊 報捷

微控制器（MCU）廠盛群（6202）揮軍光通訊領域報捷，總經理蔡榮宗昨（22）日表示，該公司2022年打入美系通訊大廠後，延續與客戶合作，預計明年將推出400G相關產品並貢獻業績。

盛群昨天舉行新品發表會，蔡榮宗釋出了以上的訊息。他並透露，盛群在伺服器散熱風扇馬達BLDC MCU也已經切入台灣電源大廠的供應鏈，估第4季通過認證，力拚明年上半年出貨。

談到盛群如何與光通訊市場結緣，蔡榮宗說，過去因美系大廠面臨缺料問題，盛群接獲來自客戶轉單，順利取代外商，將32位元產品導入至客戶光纖收發模組，至今出貨已高達400萬顆，並且持續與客戶緊密地合作，預期將在下半年推出新世代產品，該產品採用12吋製程55奈米製造。

蔡榮宗正向看待光通訊領域後市，預估該市場自2010年至2024年年複合成長率（CAGR）可達14%，傳輸速度同步大幅度升級，盛群除了與美國客戶合作，同步瞄準台灣與大陸的光通訊廠，並在今年率先推出兩款100G新品。

蔡榮宗分析，AI伺服器興起之後，大量資料傳輸需依靠光纖，MCU在其中可做自動偵測，潛在商機龐大，先前盛群有相關的出貨經驗，具有打開這扇大門相對的優勢。

儘管客戶較多採用美商Microchip和意法半導體等國際品牌的高價位產品，如今市場正在尋求成本降低的多方機會，為盛群開啟了進入供應鏈的有利契機。

談到盛群長年深耕的直流無刷馬達（BLDC）市場，蔡榮宗說明，從2019年至今出貨已達7,000萬顆，除了既有的智慧家電、電動工具等市場，也將8位元MCU導入伺服器散熱應用，提供12V三相驅動方案，潛在訂單量能大，有望明年上半年開始量產出貨，也著手開發下世代48V產品。

而在煙霧報警器方面，蔡榮宗說，盛群安全防護主要專注在火災報警市場，估計年產值可達約350億美元，每年穩步增長5.6%，近五年累積出貨達1.61億顆，包括一氧化碳偵測器、煙霧報警器等，現階段煙霧報警器已獲大廠採用，預計明年會有不錯成長。

展望公司營運，蔡榮宗認為，盛群已有設定庫存金額目標，研判明年降至10億元以下，且隨著客戶需求逐步恢復，加上整體售價平穩與組織結構調整效益顯現，樂觀看待明年整體營運將優於今年。

盛群昨日股價漲3元，收59.1元。