與日商合建晶圓廠破局 黃崇仁：無法承擔量產十年風險

力積電（6770）與日商SBI在日本合作建置晶圓廠案破局，SBI社長北尾吉孝先前公開指責力積電是不誠實的公司。針對相關指控，力積電董事長黃崇仁昨（22）日在法說會上鄭重澄清，雙方合作告吹，主因力積電無法承擔日本新廠必須連續量產十年以上的風險，且截至目前尚未收到SBI完整籌資、行銷營運報告。

即便日本合作案破局，黃崇仁強調，力積電與印度塔塔集團在印度合作案相當順利，預期力積電未來四年可望收到逾200億元授權費用，平均一年約可進帳50億元。

黃崇仁說明，印度政府希望有自己的電子供應鏈，並由力積電挑選合作夥伴，力積電最後選定塔塔集團合作。塔塔集團於印度建置晶圓廠預計花費110億美元，由印度政府提供70億美元至80億美元，力積電協助對方建廠、培訓員工並技術移轉，並依合約訂定的進度，在未來四年分期收取服務、授權費。

相較之下，現階段日本建廠成本預估高達新台幣1,200億元至1,400 億元，是台灣400億元的三至四倍，成本高到「嚇死人」，也遠超於先前想像，且新廠產能僅有2萬片，無法面對來自大陸晶圓廠的競爭，獲利將是大問題，針對與SBI合作無法持續進行，他自己也感到很惋惜。

談到力積電與SBI先前的互動，力積電財務長邵章榮說明，去年上半年公司首次與SBI，並在去年6月首度簽署不具法律效力的MOU，藉此探索在日本成立晶圓廠的機會，後續也協助SBI選址，最終選定宮城縣仙台市，當中雙方並沒有簽署任何文件。

不過，SBI為申請日本政府補助，建議以力積電作為申請對象，補助對象則為SBI控制的JSMC，而力積電並未持有任何股權，卻須連帶擔保該廠的十年量產經驗，為求慎重，力積電在今年2月、6月、8 月三度到東京經濟產業省面見主管官員確認補貼政策及責任歸屬。

日本官員當面說明，金融背景的SBI沒有半導體營運經驗，必須由力積電保證日本新廠連續十年量產，力積電也明確告知經濟產業省官員，公司在台灣股票上市，擔保可能只有少數或沒有股權的新廠連續十年量產，致使該公司有違反台灣證交法的風險。