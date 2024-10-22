強固電腦廠攸泰科技（6928）昨（22）日宣布，將參與亞太地區最具規模和影響力的「礦業與資源展覽會IMARC 2024」，展示其專為礦業設計的最新車載電腦和移動式平板電腦等強固型移動式解決方案，隨著攸泰科技積極開拓礦業數位轉型商機，有望為營運後市再添新動能。

攸泰旗下睿剛電訊下半年積極開拓礦業市場，繼9月前往美國參加四年一度的美國最大規模礦業展覽與技術會議MINExpo後，緊接著即將前往澳洲雪梨，參與亞太地區最具規模和影響力的礦業與資源展覽會IMARC 2024。

睿剛電訊指出，強固型移動式解決方案在採礦技術領域扮演不可或缺的角色，如提供即時數據處理、控制與自動化功能、協助礦場運營商優化生產流程、並降低機器維護成本。