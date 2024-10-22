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達方子公司失火 影響不大
達方（8163）昨（22）日代子公司達瑞創新公司公告，位於桃園龜山的庫房21日晚間發生火警，由於自動灑水有發揮立即效果，火勢隨即撲滅，無人員傷亡情況，損失金額有限。
達方強調，起火原因待消防單位鑑定，生產未受影響。
該公司有投保火災保險，將等消防單位查證，待勘查結果進行相關理賠程序，公司初步評估對整體營運及財務無重大影響。
達瑞創新為達方集團旗下經營電動自行車自有品牌業務的子公司，達方持股55.72%，依據達方財報，今年上半年達瑞創新獲利約1,209萬元。達方昨天股價收50.3元，上漲0.2元。
達方9月營收17.66億元，月減2.65%，年減24%；前三季營收156.59億元，年減20.6%。
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