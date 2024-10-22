伊雲谷、虎門搶雲端商機

資訊軟體服務商伊雲谷（6689）、虎門科技衝刺第4季營運動能，隨著德國商用軟體巨頭SAP上修全年財測，看旺雲端需求前景，伊雲谷與虎門科技身為台廠代理商，將同步搶食EPR上雲商機。

德國企業軟體大廠SAP發布第3季財報，在德國經濟衰退之際，仍繳出亮眼成績單，主要受到雲端業務強勁成長，加上AI策略成功奏效帶動，光是雲端業務營收第3季季增幅就達25%。

SAP也因應客戶需求強勁，上調今年財測。伊雲谷與虎門科技主要代理SAP S/4HANA ERP雲端業務相關產品，營運將雨露均霑。

SAP今年3月推出SAP ERP上雲激勵計畫，提供資源、服務及轉型激勵措施，協助企業客戶順利搬遷至雲端，透過整合雲端運算業務與強大的AI應用開發平台，鼓勵客戶進行AI雲端服務轉型，帶動雲端服務營收規模激增。

虎門科技主力產品電腦輔助工程設計（CAE）市場需求穩定成長，另一項業務協同產品商務（CPC）主要代理SAP Business One ERP系統，今年主要重點是擴大CPC業務投資，明年發展可期。

虎門目標近兩年內，CPC營收占比由目前的10%提升至超過20%，加上平均單價提升，將推動營收規模擴增。

伊雲谷目前營收主要都來自雲端服務，受惠AI趨勢推升客戶上雲需求加溫，加上多元布局效益逐步顯現，驅動今年營運成長。