低中高軌衛星通訊業務蓬勃發展，台灣衛星營運商也積極展開業務拓展，中華電信（2412）累積高中低軌衛星資源，展開業務拓展計畫，隴華鎖定海事衛星服務，AERKOMM結盟Eutelsat OneWeb，要開創亞洲低軌道衛星通信新局。

近年中華電信加速衛星布局，除與新加坡電信合作的ST-2高軌道自主衛星，攜手OneWeb低軌衛星合作，更與盧森堡衛星服務商SES合作，提供中軌道（MEO）衛星通訊，補足中華電信衛星布局最後一塊拼圖，達成多軌群星通信服務重要里程碑。

日前中華電信指出，OneWeb可望在10月底前覆蓋全台，中華電信也持續建設5G、光纖、海纜，提升網路韌性，並積極整合ICT及AI技術，積極布局企業客戶及國際市場。

隴華是全球及台灣少數的衛星寬頻營運商，深耕海事應用，就像是海上的AT&T，與全球競爭，去年獲得數位發展部核配商用衛星通信用頻率。

美商AERKOMM宣布結盟Eutelsat OneWeb，簽訂經銷夥伴協議書（DPA），在台灣則是取得陸地移動服務（Commercial Land Mobile" vertical market），AERKOMM Japan取得OneWeb在日本商業固定和陸地移動服務的經銷授權。

AERKOMM指出，全球業務布局與拓展再下一城，將持續致力以創新的整合技術，為台灣與日本市場提供先進的低軌道衛星服務。

Eutelsat OneWeb目前擁有634顆低軌道衛星，提供全球涵蓋服務。AERKOMM執行長Louis Giordimaina表示，雙方合作共同將創新的衛星通信解決方案和服務擴展到台灣與日本，提供多軌道（Multi-Orbit）與多網路（Ｍulti-Network）的韌性網路及創新服務解決方案，將搭配具吸引力的定價策略和創新的加值服務。

Eutelsat OneWeb亞太區副總裁Neha Idnani表示，OneWeb的低軌道衛星網路可提供現有寬頻服務用戶的另一種選擇，同時也能為偏遠地區的企業與社區提供即時通信。

AERKOMM在台灣與日本所取得的OneWeb低軌道陸地移動服務市場經銷授權，將搶進陸地移動市場，包含移動通訊用戶、非固定通訊的移動使用者、房車旅行者和露營愛好者。