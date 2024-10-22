快訊

用路人注意！國1湖口路段增科技執法 即起由AI偵測未繫安全帶

台鹽綠能公司虧損上億疑涉弊案 檢調搜索32處帶回19名被告調查

力積電新廠稀釋獲利 第3季每股虧損擴大…每股虧0.69元

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
力積電新廠稀釋獲利，第3季每股虧損擴大，每股虧0.69元。圖／力積電提供
力積電新廠稀釋獲利，第3季每股虧損擴大，每股虧0.69元。圖／力積電提供

力積電今日舉行法說會公布第3季財報，第3季營收為116.51億元，因認列苗栗銅鑼廠虧損4.89億元，當季每股虧損0.69元，都比第1季及第2季擴大；累計前三季每股虧損1.27元。

力積電目前客戶分布以台灣為主，占比達到58%；亞洲地區占比24%，歐美地區地區18%，整體狀況較2024年第二季的狀況差不多。另外就產品種類來說，PMIC需求成長顯著，邏輯產品的需求有所下滑。至於，記憶體代工部分有增加，DRAM和快閃記憶體的需求有所波動。

力積電預估今年8.55億至9億美元之間，主要用於銅鑼廠產能布建資本投資。不過力積電表示，因中國大陸成熟製程的成長明顯，預計未來兩年仍有競爭力壓力，但也因去中化，加速讓非中國化客戶轉向詢問力積電代工，第3季電源管理IC增加就是最好的印證。至於車用IC市場，還需一段時間調整；消費性電子市場因面臨淡季，加上舊款伺服器拆版的DRAM產品流到白牌市場，本季DRAM價格明顯有壓。

力積電表示，儘管第3季面臨虧損，但營收仍顯示出微幅成長的動能，且財務結構保持穩健。未來市場展望看好，特別是在成熟製程和車用IC市場的需求回升。公司將持續投入資本支出以支持技術發展，尤其是在2.5D和3D AI產品線上，這將有助於提升競爭力並開拓新市場。

力積電也決定斥資20億元全力衝刺AI記憶體產品，迎接AI快速發展的商機。

力積 營收 財報

延伸閱讀

韓媒：台積電Q3可能再度技壓三星 奪回晶片銷售龍頭寶座

微星揮軍OCP全球峰會聚焦MGX架構 AI伺服器創新技術

潛入廣達行竊上千萬元CPU、記憶體 離職工程師下場曝

買方去化庫存優先 第4季記憶體價格漲幅收斂

相關新聞

台虹第3季財報 預計10月30日提報董事會

FCCL龍頭台虹（8039）預計第3季財報預計10月30日提報董事會。台虹公告，公司113年度第3季合併財務報告預計提報...

力積電新廠稀釋獲利 第3季每股虧損擴大…每股虧0.69元

力積電今日舉行法說會公布第3季財報，第3季營收為116.51億元，因認列苗栗銅鑼廠虧損4.89億元，當季每股虧損0.69...

緯創「小金雞」全景軟體明轉上櫃 幸運中籤現賺5萬元

代工大廠緯創旗下資安軟體服務「小金雞」全景軟體（8272）即將於23日掛牌上櫃，而幸運中籤的投資人，也將於10月23日上...

小米自研手機系統單晶片將量產 恐不利聯發科、股價挫

大陸自研先進製程晶片出現重大突破，傳出小米自研3奈米手機系統單晶片（SoC）已進入量產前最後階段；聯發科（2454）預計...

受惠AI商機 貿聯-KY盤中一度衝上500元創歷史新高

線束大廠貿聯-KY（3665）上周秀出AI資料中心連接解決方案，新產品PCIe Gen5／6高速內部互連系列，專為緊湊型...

鴻海大吃AI商機 台積電休息下成為台股抗跌指標

台股22日開低回測5日線，權王台積電（2330）休息，盤中跌幅逾1%，拖累大盤表現，反倒是鴻海（2317）成為多頭指標，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。