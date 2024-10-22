力積電新廠稀釋獲利 第3季每股虧損擴大…每股虧0.69元

力積電今日舉行法說會公布第3季財報，第3季營收為116.51億元，因認列苗栗銅鑼廠虧損4.89億元，當季每股虧損0.69元，都比第1季及第2季擴大；累計前三季每股虧損1.27元。

力積電目前客戶分布以台灣為主，占比達到58%；亞洲地區占比24%，歐美地區地區18%，整體狀況較2024年第二季的狀況差不多。另外就產品種類來說，PMIC需求成長顯著，邏輯產品的需求有所下滑。至於，記憶體代工部分有增加，DRAM和快閃記憶體的需求有所波動。

力積電預估今年8.55億至9億美元之間，主要用於銅鑼廠產能布建資本投資。不過力積電表示，因中國大陸成熟製程的成長明顯，預計未來兩年仍有競爭力壓力，但也因去中化，加速讓非中國化客戶轉向詢問力積電代工，第3季電源管理IC增加就是最好的印證。至於車用IC市場，還需一段時間調整；消費性電子市場因面臨淡季，加上舊款伺服器拆版的DRAM產品流到白牌市場，本季DRAM價格明顯有壓。

力積電表示，儘管第3季面臨虧損，但營收仍顯示出微幅成長的動能，且財務結構保持穩健。未來市場展望看好，特別是在成熟製程和車用IC市場的需求回升。公司將持續投入資本支出以支持技術發展，尤其是在2.5D和3D AI產品線上，這將有助於提升競爭力並開拓新市場。

力積電也決定斥資20億元全力衝刺AI記憶體產品，迎接AI快速發展的商機。