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信邦財報／第3季獲利與前三季獲利 均創同期新高

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北即時報導

信邦（3023）22日公布2024年前三季財報，合併營收247.71億元，較去年同期減少2.47%；合併毛利率25.19%，較去年同期減少0.65個百分點；合併營業利益27.46億元，較去年同期成長3.19%；稅後淨利27.96億元，較去年同期成長4.18%，每股稅後淨利11.65元，稅後淨利及每股淨利同為公司成立以來之歷史高點。

信邦第3季合併營收84.30億元，較第2季成長1.50%，較去年同期成長2.68%；合併毛利率24.18%，較第2季25.63%減少1.45個百分點，較去年同期25.69%減少1.51個百分點；合併營業淨利8.86億元，較第2季減少7.80%，較去年同期減少10.66%；稅後淨利9.49億元，較第2季成長1.46%，較去年同期成長8.06%；每股稅後淨利3.95元，單季稅後淨利及每股淨利為歷年同期高點。

信邦指出，第3季合併毛利率較第2季減少1.45個百分點，主要係受產品組合的影響，消費性產業之比重較第2季增加6.79個百分點；第3季合併營業費用較第2季減少0.15億元，費用率較第2季減少0.39個百分點，係費用的管控；第3季合併營業外利益2.89億元較第2季2.36億元增加0.53億元，係第3季認列金融資產利益1.90億元。

第3季及前三季合併毛利率較去年同期分別減少1.51及0.65個百分點，主要係受產品組合的影響，消費性產業之銷售分別較去年第3季及前三季成長32.28%及12.95%，比重分別增加6.01個百分點及2.90個百分點；第3季合併營業費用率較去年同期增加0.06個百分點，係6月進行調薪作業及產品設計開發費用增加，前三季合併營業費用率較去年同期減少1.25個百分點，係因去年度子公司提列呆帳7.18億元；第3季及前三季合併營業外利益分別較去年同期增加1.37億元及2.74億元，主要係金融資產利益。

第3季整體營運表現，營收相較第2季及去年同期已呈正成長，毛利率受產品組合的影響而下滑，營業外利益的挹注，稅後淨利繳出歷年同期高點之佳績；前三季整體營運表現，營收雖較去年同期減少，營業費用的減少及營業外利益的挹注，稅後淨利仍繳出公司成立以來歷史高點之佳績。

信邦 營收 財報

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