緯創「小金雞」全景軟體明轉上櫃 幸運中籤現賺5萬元

代工大廠緯創旗下資安軟體服務「小金雞」全景軟體（8272）即將於23日掛牌上櫃，而幸運中籤的投資人，也將於10月23日上櫃當天完成撥券。據悉，全景軟體的承銷價為59元，有不小的落差，這也代表此次幸運中籤的投資人，光是價差就已經賺了幾乎一倍左右，而若以今（22）日收盤110元計算，抽中一張獲利逾5萬，其報酬率相當驚人。

全景軟體憑藉自研「零信任解決方案」一舉成為政府、金融業的首選，而公司最大股東為代工廠緯創（3231）（持股比例大約20%），而團隊長年專注「網路安全」與「識別認證領域」，提供涵蓋零信任架構、科技金融資安、數位轉型應用以及物聯網安全等全方位的解決方案，一直以來也跟產學很有淵源。董事長楊瑞明日前透露，自己在旗下四大產品線中，最看重「物聯網 （iot）」產品線的佈局。

楊瑞明透露，該領域主要法則是「軟搭硬」須在設備裡面搭載安全晶片，目前方案已都準備好了，就看各個客戶所需，看市場需求什麼時候來、什麼時候就可以導入。而有關iot領域的發展，必須要以「中長期」的方式來規劃，雖然我們無法預料這個市場的發展，但就算是要「摸石子過河」，也會繼續堅持投入這個領域，因為團隊也看好AI領域的發展將帶動整個物聯網設備需求的提升，所以希望未來這部分的營收，也能持續成長、超過其他部分的比重。

據悉，全景軟體成立至今已超過20多年，持續提供包含「身份認證」、「科技金融」、「數位轉型」、「物聯網（iot）」等四大產品線，專注於「網路安全」與「識別認證領域」，並以涵蓋零信任架構、科技金融資安、數位轉型應用以及物聯網安全等全方位的解決方案來提供全面的資安服務。總經理楊文和分享，旗下4個產品線營收占比大約為身份認證40%、科技金融40%、數位轉型15%、其餘則是物聯網iot的部分。

楊文和強調，團隊長期看好客戶大廠為防備駭客攻擊，因此衍生的商機持續成長，並將以軟硬結合的方式，持續衝刺四大產線的發展、持續搶佔市場商機。據全景軟體公布的資料顯示，2023年度營收為4.21億元，稅後淨利為8,140萬元，每股稅後純益（EPS）為4.60元。2024年上半年度營收為1.62億元，稅後淨利為1,838萬元，EPS為1.06元。