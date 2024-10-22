小米自研手機系統單晶片將量產 恐不利聯發科、股價挫

大陸自研先進製程晶片出現重大突破，傳出小米自研3奈米手機系統單晶片（SoC）已進入量產前最後階段；聯發科（2454）預計10月30日召開法說會，目前處於緘默期，但法人認為，小米自研手機晶片若投入量產，可能對聯發科的出貨造成影響；聯發科22日股價開低，盤中跌幅逾2%。

綜合快科技和第一財經的報導內容，北京官方單位北京市經濟與信息化局總經濟師唐建國接受北京衛視晚間新聞採訪時透露，大陸最大、全球第三大智慧手機品牌小米完成大陸首款自研3奈米手機系統單晶片，且已完成設計定案，進入量產前最後階段。

小米首款3奈米SoC即將量產，將是大陸第一顆3奈米手機關鍵晶片；小米集團（含小米、紅米）智慧手機年銷量上看2億支，是聯發科的最大客戶，業界擔憂，小米將改變處理器採購策略，恐將不利聯發科、高通等既有手機晶片供應商。

法人認為，小米自研手機晶片若投入先進製程量產，可能減少對聯發科、高通旗艦晶片的採購量，恐對聯發科出貨造成影響；聯發科目前處於法說會前緘默期，不回應外界說法。

聯發科9月合併營收446.76億元，月增7.5%，年增23.8%；第3季合併營收1,318.16億元，逼近財測高標，且創同期次高，季增3.5%，年增19.7%；累計今年前3季合併營收3,925.43億元，年增29.1%；根據聯發科先前預估，第3季合併營收介於1,235~1,324億元間。

聯發科執行長蔡力行先前曾指出，對今年財務目標保持不變，預估美元營收年增中十位數百分比（約14~16%），扣除一次性項目的毛利率預計介於46%~48%之間；正向看待聯發科在雲端運算和邊緣運算的AI大趨勢中將取得有利的位置，加上新專案進展順利，有望從2025下半年開始貢獻營收。

台股22日以23,428.11點開低，一度下滑至23,269.86點，下跌272.67點，一度失守5日線，權王台積電（2330）開低下跌，聯發科也是下跌，早盤以1,310元開出，一度下滑至1,295元，滑落至5日線之下，但仍企圖守住1,300元價位，盤中跌幅逾2%。