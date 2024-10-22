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崇越11月法說會行情提前升溫 股價衝破300元創新高

經濟日報／ 記者尹慧中/台北即時報導

崇越（5434）11月將召開法說會，法說會行情提前升溫，今日股價上漲衝破300元來到306元創新高。

崇越日前公布9月合併營收達53.1億元，連續三個月創下單月營收新高，相較上月增加952萬元，年增26.2%，今年累計營收達410.9億元，相較去年同期成長超過一成，年增10.9%。

崇越科技業績報喜，近三個月營收節節攀升，第三季合併營收創單季新高，達153.7億元，首度飆破150億元大關。隨先進製程產能持續衝刺，推升光阻劑、晶圓載具等半導體材料拉貨力道，加上下半年為半導體業傳統旺季，展望2024全年營收、獲利皆有望繳出亮眼成績單。

此外除業績強強滾，崇越科技董事長潘重良榮獲「第24屆臺北大學傑出校友」。潘重良董事長帶領公司營運創新高，持續深耕大中華地區，以及新加坡、馬來西亞、越南等東南亞市場，近年亦領導公司積極於日本、美國、韓國等地擴建新據點，全面打造半導體國際供應鏈平台。

崇越科技整合需求銷售半導體、光電等產業之精密材料、零組件及設備外，提供環保綠能系統規劃服務。營業比重上，半導體材料暨電子材料銷售佔比約八成，環保工程逾一成。近年崇越科技將業務觸角擴及大健康產業，以全方位鏈結與整合實力，持續擴大集團規模。

半導體 營收

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