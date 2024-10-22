受惠AI商機 貿聯-KY盤中一度衝上500元創歷史新高

線束大廠貿聯-KY（3665）上周秀出AI資料中心連接解決方案，新產品PCIe Gen5／6高速內部互連系列，專為緊湊型AI伺服器設計，搭上AI商機，貿聯-KY 22日股價一度大漲5%，盤中衝上500元大關，創下歷史新高，不過隨後漲勢縮小，漲幅逾2%。

貿聯-KY9月營收45.89億元，月增0.68%，年增6.61%，累計前九月營收396.14億元，年增2.14%。第2季毛利率達28.11%，營益率11.42%，營益率為2022年第3季以來最佳表現，今年上半年合計每股純益9.69元。

法人看好，隨著高速傳輸線大量出貨，貿聯今年業績將逐季走揚，明年在高速運算（HPC）業績也會顯著增長。

貿聯指出，四家美國CSP的資本支出將年增55%至60%，2025年再成長10%至15%，貿聯總經理鄧劍華之前表示，北美雲端服務供應商（CSP）客戶對於資料中心需求持續強勁，目前客戶積極追單，動能可望延續到明年。

貿聯上周於開放運算計畫全球峰會（OCP 2024）展示新產品PCIe Gen5／6高速內部互連系列、新一代高速外部線纜，貿聯指出，PCIe Gen5／6專為緊湊型AI伺服器設計，另高速外部線纜224Gbps PAM4可滿足人工智慧與機器學習應用中對高資料傳輸速率的需求。

法人分析，貿聯今年上半年HPC相關營收占比15%，取代工廠自動化成為最大終端應用，尤其連接線及連接器產品成功切入輝達GB200供應鏈，未來將受惠AI伺服器出貨暢旺，2025年起挹注營收。

貿聯今以490元向上跳空開高，最高衝至510元，不過盤中漲勢縮小，回落至500元之下，漲幅逾2%。