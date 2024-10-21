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OCP峰會：大摩關注六大焦點 按讚10台廠

經濟日報／ 記者張瀞文／台北即時報導
OCP是全球資料中心、伺服器產業的盛事，是一窺AI發展趨勢的重要風向球，全球知名大廠紛紛與會，今年峰會於15-17日在美國聖荷西舉行。路透
OCP是全球資料中心、伺服器產業的盛事，是一窺AI發展趨勢的重要風向球，全球知名大廠紛紛與會，今年峰會於15-17日在美國聖荷西舉行。路透

摩根士丹利證券（大摩）指出，今年「開放運算計畫全球峰會（OCP 2024）」有六大重點。在台廠的人工智慧（AI）硬體供應鏈中，大摩看好鴻海（2317）、廣達（2382）、緯創（3231）、緯穎（6669）、技嘉（2376）、金像電（2368）、嘉澤（3533）、國巨（2327）、台達電（2308）、奇鋐（3017）等10檔個股，都給予「優於大盤」評等。

OCP是全球資料中心、伺服器產業的盛事，是一窺AI發展趨勢的重要風向球，全球知名大廠紛紛與會，今年峰會於15-17日在美國聖荷西舉行。在99個參展攤位中，台灣廠商占了22個。

大摩指出，這次OCP與6月的台北國際電腦展一樣，聚焦兩大方向，一是輝達（NVIDIA）及超微的AI伺服器/機櫃設計，一則是液冷散熱解決方案。

大摩表示，今年的OCP峰會關注的焦點有六。一是輝達已逐步淘汰NVL36，將由GB200 NVL72躍居市場主流，由參展廠商展示相關解決方案即可知。二，輝達約在一個月前推出MGX GB200 NVL2新產品，主要用於推理應用。不過，MGX GB200 NVL2只能水平擴展，不像GB200 NVL72可以垂直擴展。

三，輝達針對運算匣有給出參考設計，大多數的ODM/OEM會照著這個設計去製造。不過，緯創成為OCP唯一展示自行設計GB200 NVL72運算匣的廠商。四，OCP的GB200 NVL72合作夥伴指出，美商雲達（ZT Systems）遭超微收購後，不再是輝達的供應鏈。另外，在OCP所展示的GB200合作廠商名單上，也沒有出現仁寶（2324）。

五，簡化並標準化電源設計。OCP鼓勵供應鏈合作，將重要零組件標準化，以加速AI伺服器的運作並降低成本。六，愈來愈多的廠商（包括美國、台灣及中國大陸廠商）提供端到端的液冷解決方案。

大摩 輝達

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