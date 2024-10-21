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華碩搶攻商用 AI PC
華碩（2357）搶攻商用市場，昨（21）日宣布在台推出首款商用Copilot+ PC「ASUS ExpertBook P5 」，結合Intel Core Ultra系列處理器（系列2）AI技術，以及華碩全新獨家AI商用軟體「AI ExpertMeet」五大AI賦能，新機預計11月中下旬全通路開賣，隨著新品上市，有望為華碩台灣第4季業績再添新動能。
ASUS ExpertBook P5商用筆電搭載Intel Core Ultra系列處理器（系列2），採用三重AI引擎架構，擁有最高47 NPU TOPS，支援地端AI流暢運算，且所有數據安全保留於本地裝置，降低外洩風險，資安有保障。
因應AI商務趨勢，華碩研發全新商用軟體「AI ExpertMeet」，首度配備在ASUS ExpertBook P5，包含AI會議記錄、AI翻譯字幕、AI音訊降噪、AI攝影機及浮水印等功能。
展望後市，華碩目標下半年營益率至少要往4%至5%高標邁進。
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