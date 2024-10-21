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敦吉前三季 EPS 4.22元

經濟日報／ 記者鐘惠玲／綜合報導

電子零組件與通路商敦吉（2459）昨（21）日公布第3季財報每股純益1.3元，單季毛利率突破三成，並創歷史新高，累計今年前三季每股純益4.22元。

敦吉第3季合併營收13.3億元，季增4.6％、年減40.9％，毛利率31.95％，稅後純益1.42億元，季減7.5％，年減23.2％，主要是估列子公司股利分配的所得稅費用所致。敦吉累計前三季合併營收39.44億元，年減28.7％，稅後純益4.5億元，年增2.2％，每股純益4.22元。

敦吉前三季業績年減逾二成，主因通路事業群的光學讀取頭（OPU）業務隨市場需求及儲存技術革新而終止產品生命周期，但對敦吉整體獲利影響甚微。

敦吉的製造事業群表現強勁，前三季對集團貢獻營收及獲利占比達五成以上，營收比重為54％，獲利比重更高達75％。公司提到，製造事業群在四大面向持續推展，包括擴大經濟規模、創造產品價值、開發新品提升獲利、開拓市占提升等。

每股純益 營收

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