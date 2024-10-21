電路板大展明登場 志聖、迅得掀比價行情

台灣電路板國際展會明天登場，近期PCB族群股價齊發動，PCB龍頭臻鼎（4958）、載板龍頭欣興、載板大廠景碩帶頭昨（21）日向上衝 ，設備材料也活跳跳，提前暖場國際展會，設備商志聖、迅得與群翊並再掀比價行情。

受惠PCB景氣復甦與大廠投資將在2025年加速恢復，昨天多家相關設備廠商股價漲停或漲勢超過產業平均，包括迅得、牧德、由田、志聖、川寶、大量等；迅得昨收226.5元，上漲13.5元；志聖收227元，上漲4.5元，群翊收298元，上漲10.5元，三家公司分別積極跨入半導體先進封裝領域、玻璃基板等領域，已有實際業績貢獻。

PCB上游銅箔基板廠商台光電、台燿、聯茂、騰輝等股價也紅通通。外資昨天買超台光電、聯茂分別達753張及2,625張，也買超騰輝，提前押寶營運轉強行情。

台灣電路板國際展會被視為產業景氣指標之一，也是設備大廠拚場的展會，今年展會聚焦AI智慧製造。協會預估，今年與明年PCB產業逐步復甦，設備材料產值年增幅度可望高於產業，特別是AI相關的銅箔與高頻高速銅箔基板材料。