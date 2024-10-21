宏碁Q4營收將維持高檔

PC品牌大廠宏碁（2353）持續衝刺Chromebook商機，今年第3季度以近三成的市占率登上全球銷售冠軍，年增率以17%領先業界均值。展望後市，法人預估，宏碁旗下「老虎隊」本季營運維持高檔，加上宏碁PC本業處於旺季時期，預估宏碁第4季整體業績將處於高檔水準。

根據最新市調資料顯示，宏碁第3季度以近三成市占率登全球銷售冠軍，年增率以17%領先業界均值；與去年同期相比，無論在企業端、教育、商用或者是一般消費端，皆以正成長的成績逐步站穩市場領導地位。

宏碁Chromebook產品線陣容堅強，從全方位的尺寸需求、多元的筆電型態及各種效能的表現，大幅滿足用戶不同的使用情境。除此之外，為迎合生成式AI的市場需求，旗下Acer Chromebook Plus筆電皆搭載 Google和Adobe的生成式AI功能，讓使用戶在連線、創作和協作時，能提供嶄新使用體驗。

宏碁今年Chromebook在全球取得佳績，其在北美市場表現占重要關鍵，於當地消費市場以35%的市占成績於上半年排名第一，年成長亦以4%高於業界。

Google為擴大Chromebook市場規模，2023年推出Chromebook Plus，搶攻中階、中低階市場，除延續以往主攻的教育市場外，亦希望將觸角延伸至商用領域，隨著近年Google加緊衝刺生成式AI，Google也擴大Chromebook Plus人工智慧服務。

基本面部分，宏碁9月營收263.1億元，月增15.2%、年減6.25%；第3季營收725.84億元，年增7.6%、季增8.1%，為近10季來新高。

宏碁累計今年前九月營收1,985.86億元、年增11.5%。其中，個人電腦及顯示器產品累計前九月營收年增11.3%；宏碁建立多重事業引擎的策略持續發酵，非電腦及顯示器相關事業營收占第3季營收比重達26.9%、累計前九月營收占28%。