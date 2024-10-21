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矽統Q3每股賺1.04元

經濟日報／ 記者李孟珊／台北報導
矽統董事長洪嘉聰（本報系資料庫）
矽統董事長洪嘉聰（本報系資料庫）

聯電轉投資的IC設計矽統（2363）昨（21）日公布財報，受惠聯電現金股利挹注，第3季獲利達7.09億元，而前一季與去年同期都是虧損表現，站上近五個季度以來高點，單季每股純益1.04元，不過本業方面仍虧損1.24億元。

矽統近六季EPS
矽統近六季EPS
矽統自去年第3季起積極調整營運團隊、推動轉型，包含已經宣布的聯暻半導體（山東）合併案以及現金減資，透過提高獲利與每股淨值的方式提升股東權益，今年8月又宣布透過換股併購方式，將取得微控制器廠紘康的百分之百股權，股份轉換基準日暫定為明年的1月1日。

從營運表現來看，矽統今年9月營收達1.76億元，月增715%、年增229%，首度單月營收突破億元，昨天公告第3季財報，受惠業外聯電股利挹注，稅後純益為7.09億元。

法人指出，矽統持有聯電26.66萬張，依照聯電今年每股配發現金股利3元計算，等於認列絕對金額約8億元上下；矽統累計2024年前三季獲利為5.15億元，較去年同期減少24.71％，每股純益0.78元。不過法人強調，以本業營運狀況的營益率來看已降至負58%，為十年來左右最佳表現，營運正在逐步改善。

矽統董事長洪嘉聰先前在矽統股東會中就提出該公司改造三招，分別是先進行減資、產品線聚焦，以及增加互補性。

展望未來，矽統看好在與紘康完成換股後，除了繼續提供現有產品與服務，並將積極開發新產品，透過全面性的資源整合，達成擴大營運規模及降低管理成本的綜效，進而增強在全球市場的競爭力，為股東創造更大利益。

矽統 聯電

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