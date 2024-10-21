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力特前三季 EPS 估逾1.3元

經濟日報／ 記者劉芳妙／台北報導

偏光片大廠力特（3051）第3季營收4.96億元，為四季來高點，季增14%。外界估計，受惠營收規模放大，力特第3季獲利將優於第2季，前三季每股純益應有逾1.3元水準。力特昨（21）日不評論法人預估的財務數字，力特昨天股價收30.95元，上漲0.25元。

力特主攻中小型偏光片，以車用產品為主，在偏光片族群中毛利率表現相對較佳，上半年平均毛利率達35%，稱冠偏光片族群，該公司近月受惠大陸車載需求回溫，營收連三個月增長，9月營收1.75億元，為近一年來最高，月增8.2%，年減0.79%；前三季營收13.09億元，年減14.4%。

力特第2季稅後純益5,718萬元，季減41%，每股純益0.34元，上半年稅後純益1.55億元，年增6.35倍，每股純益0.93元。外界預期，儘管上季面臨匯損壓力，惟受惠營收規模放大，整體獲利有望優於第2季，前三季每股純益應有逾1.3元，優於去年同期0.59元。

力特車載應用去年營收逾半，推升全年毛利率達26.6%新高，年增1.34個百分點。

力特 營收

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