富鼎出貨走揚 業績看俏

MOSFET廠富鼎（8261）受惠AI商機全面發酵，旗下中高壓MOSFET出貨動能開始浮現。法人指出，富鼎受惠於散熱、電源供應器等大廠大筆訂單挹注，下半年出貨將逐季走揚，大啖伺服器商機。

富鼎在經過約一年的消費性產品市況低迷期後，迎來新商機。法人指出，富鼎中高壓MOSFET可望受惠於下半年散熱、電源供應器等大廠客戶加強拉貨力道，帶動富鼎庫存快速回到健康水位，並重新回復正常投片動能。

據了解，AI商機全面發酵下，推動伺服器使用的散熱風扇規格再度提升，由於風扇功耗拉高，搭配使用的MOSFET功率亦需要同步升級，使原先就攻入的伺服器市場的富鼎訂單動能更加強勁。

富鼎長期耕耘中高壓MOSFET市場，為業界少數直接供貨散熱、電源供應器及伺服器廠的MOSFET業者，加上又有鴻海與國巨合資公司國創注資，在AI伺服器興起之際，富鼎同步搭上商機。

法人預期，隨著輝達（NVIDIA）、超微（AMD）高速運算（HPC）晶片出貨動能走強，富鼎出貨有機會同步看增，挹注毛利率回溫，下半年獲利逐季看增，伴隨明年消費性市場有望回溫，以及伺服器商機持續爆發，屆時富鼎業績可望強勢成長。