矽統第3季轉盈每股純益1.04元 聯電股利貢獻
矽統第3季在聯電現金股利挹注下，營運轉虧為盈，歸屬母公司淨利約新台幣7.09億元，每股純益1.04元。
聯電去年度盈餘每股配發3.00011747元現金股利，7月2日除息，現金股利於7月24日發放。矽統持有聯電2.66億股，估計有7.98億元入帳。
矽統9月因新增合併聯暻半導體（山東）業績，單月營收躍升至1.77億元，月增7.16倍，年增2.29倍，帶動第3季營收攀高至2.13億元，季增3.24倍。
矽統第3季本業持續虧損，營業淨損1.24億元；不過，在聯電股利挹注下，矽統第3季轉盈，歸屬母公司淨利7.09億元，每股純益1.04元；矽統累計前3季歸屬母公司淨利5.15億元，每股純益0.78元。
繼合併聯暻後，矽統預計2025年1月1日取得紘康100%股權，納入紘康的電池管理晶片、混合訊號微控制器晶片及電容式觸控晶片等產品，將為營運注入成長新動能。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言