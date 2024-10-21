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矽統第3季轉盈每股純益1.04元 聯電股利貢獻

中央社／ 台北21日電

矽統第3季在聯電現金股利挹注下，營運轉虧為盈，歸屬母公司淨利約新台幣7.09億元，每股純益1.04元。

聯電去年度盈餘每股配發3.00011747元現金股利，7月2日除息，現金股利於7月24日發放。矽統持有聯電2.66億股，估計有7.98億元入帳。

矽統9月因新增合併聯暻半導體（山東）業績，單月營收躍升至1.77億元，月增7.16倍，年增2.29倍，帶動第3季營收攀高至2.13億元，季增3.24倍。

矽統第3季本業持續虧損，營業淨損1.24億元；不過，在聯電股利挹注下，矽統第3季轉盈，歸屬母公司淨利7.09億元，每股純益1.04元；矽統累計前3季歸屬母公司淨利5.15億元，每股純益0.78元。

繼合併聯暻後，矽統預計2025年1月1日取得紘康100%股權，納入紘康的電池管理晶片、混合訊號微控制器晶片及電容式觸控晶片等產品，將為營運注入成長新動能。

矽統 聯電

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