敦吉單季毛利率創新高 前三季每股純益4.22元

電子零組件與通路商敦吉（2459）於21日公布第3季財報，每股純益為1.3元，單季毛利率突破三成，並創歷史新高，累計前三季獲利小增，每股純益為4.22元。

敦吉第3季合併營收為13.3億元，季增4.6％、年減40.9％，在製造事業群全力衝刺帶動下，毛利率突破30％，來到31.95％，創歷史新高，稅後淨利為1.42億元，季減7.5％，年減23.2％，主要是估列子公司股利分配的所得稅費用所致，每股稅後純益為1.3元。

敦吉累計前三季合併營收為39.44億元，年減28.7％，其中音圈馬達業務的營收比重為30.1％，車用設備占比9.1％，連接器占比8.2％，稅後淨利為4.5億元，年增2.2％，每股稅後純益為4.22元。該公司每股純益受子公司匯回股利課稅影響數為0.96元，若排除之後，前三季每股稅後純益可達5.18元。

敦吉前三季業績年減逾二成，原因是通路事業群的光學讀取頭（OPU）業務隨市場需求及儲存技術革新而終止產品生命周期，但對敦吉整體獲利影響甚微。