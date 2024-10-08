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緯穎營收／9月345.05億元、年增119.7% 達歷史次高

經濟日報／ 記者吳康瑋／台北即時報導
緯穎董事長洪麗寗。記者吳康瑋／攝影
緯穎董事長洪麗寗。記者吳康瑋／攝影

緯創（3231）旗下伺服器子公司緯穎（6669）8日公布9月單月合併營收345.05億元，月增7.2%，年大增119.7%，表現達市場水準之上，並且刷新近年歷史次高紀錄，合併前9月營收達到2,449.28億元，年增33.5%，表現亮眼。展望未來，董事長洪麗寗表示，市場上雖然還是有很多的挑戰，但只要市場企業能夠一起攜手投入，絕對可以化解難題，自己樂觀看待。

緯穎長期致力於雲端資料中心IT基礎設備的發展，秉持「釋放數位能量，點燃永續創新」的願景，致力於為客戶提供最佳化整體使用成本以及優化工作負載和能源利用的IT解決方案。而今年也已決定將自家總部大樓落腳內湖，並為滿足公司業務成長帶來的辦公與研發空間需求，也為同仁提供更優質的辦公環境，也能藉由內科產業聚落，吸引更多優秀的人才加入。

洪麗寗透露，緯穎在內湖區打造的全新總部大樓，除了將實際向遠在全球各地的客戶，直接的提供「世界級AI技術」，也期盼能將內湖地區，實際打造成一個富含「專業AI科技實力」的科技廊道，並攜手台北市產發局以及上下游創新產業鏈，共同打造「智能創新」的臺北。她強調，許多頂尖的 IC 設計公司、OEM在台灣設有研發辦公室，並有許多都選在台北，這也表示台灣在全球科技格局中的關鍵位置。

洪麗寗分享，在這個AI時代中，緯穎則作為推動 AI 和雲端計算革命的強大力量，不過面對席捲全球的AI浪潮，大廠還需要解決降低總擁有成本、提高電力效率和效能等問題，她坦言，據自己所知，目前AI資料中心消耗的成本仍然還是有點過高，要改善這個方面，仍然需要台灣生態系統之間的強化合作。

AI 緯穎

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