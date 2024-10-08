緯軟營收／今年9月、第3季齊刷新高

緯創（3231）集團旗下緯軟（4953）公告自結2024年9月份單月合併營收為8.79億元，月增0.8%，年增14.4%；第三季合併營收為26.1億元，季增3.5%，年增17.6%；前三季累計合併營收75.5億元，年增18.0%。不僅單月、單季營收雙創新高，累計營收亦再度攀上新高峰。

緯軟表示，互聯網產業客戶持續為公司營收提供主要動能，第三季需求穩中有進，對整體業績形成了強勁支撐。其他業務線表現亦相對穩定，包含台灣製造業需求逐漸回升，大陸遊戲業初見斬獲，雖貢獻尚有限，但前景可期。

展望後市，互聯網產業客戶核心業務穩定增長，逐漸進入成熟期，未來的增長將維持穩定而非爆發性擴張。公司將持續開拓新潛力產業，並致力於提升運營效率以審慎應對市場中的不確定性，確保長期穩健發展。