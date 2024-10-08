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緯創營收／9月969億元、月增7.9% 挑戰千億大關
緯創（3231）8日公布9月單月合併營收969.04億元，月增7.9%，年增24.4%，合併前9月營收達7520.74億元，年增18.1%，表現亮眼。緯創近年積極布局發展AI領域、同時拿下輝達AMD、Intel的代工訂單，帶動整體漲勢飆升，吸引投資人關注。展望未來，隨著GPU伺服器新產能陸續完成擴充，看好位於竹北AI智慧園區的全新產能啟動之後，將再帶動集團GPU伺服器迎來新一波成長。
輝達（NVIDIA）在超強晶片GB200尚未正式量產前，現階段的出貨主力仍以H100為主，而手握H100伺服器基板獨家供應權的緯創也同樣看好整體市場的發展趨勢，而旗下生產據點已遍及中國、日本、菲律賓、美國、荷蘭、捷克、墨西哥等國家，不過面對龐大的市場需求，團隊日前也再度斥資新台幣31億元在竹北地區，打造全新的伺服器產線，並將總部大樓移至新廠區，而該產能也將於第三季至年底開出。
事實上，緯創近年為避免地緣政治衝擊，已啟動將生產基地進行移轉，並逐步將原先設於大陸地區的產能陸續移動至馬來西亞生產，而集團業務方向及獲利比重，也開始朝高毛利事業靠攏，在淡出消費電子市場的同時，也積極布局更高毛利的企業網通類產品，而團隊現階段在馬來西亞的消費性電子製造中心尚有巴生港廠區，集團除在新事業方面則持續聚焦車用電子、5G、AI伺服器等產品外，此次則將倉儲部分也完成更新。
展望未來，緯創日前接獲輝達最新AI大單，隨著供貨不斷增長之下，未來發展可期，而近日旗下墨西哥廠也已完工，預計未來10年發展將重視永續發展、希望把餅做大，吸引更多技術服務供應商到華雷斯。而法人也預估，緯創在擺脫去年的缺料、疫情等陰霾，今年受惠AI巨浪激勵，帶動營收表現大幅成長，因此看好今年走勢續揚，全年營運將大幅成長。
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