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台積電CoWoS供應鏈危險了？陸行之憂3風險 示警2台廠：看不出有大單
台積電預定17日召開法說會，市場關注CoWoS（晶片堆疊）產能狀況，是否真的反映市場對AI需求的強勁增長。
然而知名半導體分析師陸行之卻示警相關供應鏈，除了國產設備商萬潤營收數字非常突出之外，均豪及志聖到目前為止，真看不出有接到CoWoS設備大單。
陸行之在臉書粉專指出，CoWoS 產能對台積電不貴，要是不小心錯誤擴產被AI客戶坑，折舊攤提還是可控，但現在吃香喝辣的CoWoS產業鏈就會比較危險。
他還補充，因為台積電掌控邏輯晶片製造及晶片整合架構，先進封測技術演進持續領先沒問題，「我比較擔心微縮趨緩，光刻機設備投資變貴，大客戶不願買單」。
此外，他也認為市場看好的氣冷/水冷散熱/均熱片產業鏈，第3季營收季增6~12%、年增15~20%，都沒有讓人感覺很驚艷，但第2季的產業玩家毛利率確實有明顯改善，待看第3季營業利潤率是否能更上層樓。
有網友在貼文底下留言認為他太悲觀，陸則回應「我希望我的粉絲大大注重投資風險，有時會看早，高於預期的，真正厲害的公司，不用我來提醒」。
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