台積電供應鏈還在漲 這幾檔再創歷史新高

台股8日盤中下跌逾百點，台積電（2330）於平盤附近震盪，相關設備供應鏈股漲跌互見，不過辛耘（3583）、迅得（6438）、致茂（2360）8日仍表現亮眼，三檔盤中更創下歷史新高，辛耘衝破500元大關，致茂一度站上400元，迅得也創下188元新高。

台股在昨日大漲後今出現回檔，一度下跌至22,418.38點，隨後跌幅逐漸縮小，盤中下跌逾百點。台積電在千元上下震盪，雖然台積電股價沒有續漲，但相關供應鏈股仍有表現，辛耘繼昨日衝上漲停板後，今繼續攻高，盤中一度創下525元歷史新高價，漲幅逾3%；致茂一度觸及403.5元，盤中漲幅逾1%，迅得也續強，盤中漲幅逾2%。

台積電買下群創南科四廠，即啟動先進封裝新廠「火速建廠」計畫，一邊進行廠區交割，一邊開始對廠務與設備協力廠下單，相關訂單都是「超急單」，辛耘是第一波受惠的本土設備供應商之一。

業界指出，群創南科四廠尚未完成交割，台積電就火速要求設備協力廠進駐，變更廠房設計，同時對設備鏈下急單，加價要求準時明年首季就要到位，為第一時間進入量產做足準備。

辛耘前8月累計營收62.51億元，年增率43.71%，且已達去年總營收九成，主要受惠大客戶先進封裝相關設備拉貨動能提升，下半年表現有望比上半年更好。法人評估，辛耘今年營收增幅有機會攀上近四年最大，獲利挑戰首度賺逾一個股本。

致茂累計前8月營收達137.95億元，年增15.02%，自去年第一季以來毛利率持續站穩50%以上，今年第二季營益率27.45%，雖然略為年減0.03個百分點，但仍維持在高檔，稅後淨利14.07億元，年成長36%。每股稅後純益為3.34元。

法人看好，致茂歷年下半年需求皆優於上半年，受惠於AI相關及HPC應用需求增溫半導體測試設備System Level Testers（SLT）需求持續提升，今年下半年營運較上半年成長，公司展望也符合預期。