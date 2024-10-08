快訊

獨／汪建民最怕人情債難償 最後臥床昏迷都在喊賣貨

這張照片你一定有印象！聯合報6作品入圍卓越新聞獎

快訊／汪建民不敵病魔住院1個月後安詳離世 享年56歲

台積電供應鏈還在漲 這幾檔再創歷史新高

經濟日報／ 記者馬琬淳∕台北即時報導
台積電。 路透
台積電。 路透

台股8日盤中下跌逾百點，台積電（2330）於平盤附近震盪，相關設備供應鏈股漲跌互見，不過辛耘（3583）、迅得（6438）、致茂（2360）8日仍表現亮眼，三檔盤中更創下歷史新高，辛耘衝破500元大關，致茂一度站上400元，迅得也創下188元新高。

台股在昨日大漲後今出現回檔，一度下跌至22,418.38點，隨後跌幅逐漸縮小，盤中下跌逾百點。台積電在千元上下震盪，雖然台積電股價沒有續漲，但相關供應鏈股仍有表現，辛耘繼昨日衝上漲停板後，今繼續攻高，盤中一度創下525元歷史新高價，漲幅逾3%；致茂一度觸及403.5元，盤中漲幅逾1%，迅得也續強，盤中漲幅逾2%。

台積電買下群創南科四廠，即啟動先進封裝新廠「火速建廠」計畫，一邊進行廠區交割，一邊開始對廠務與設備協力廠下單，相關訂單都是「超急單」，辛耘是第一波受惠的本土設備供應商之一。

業界指出，群創南科四廠尚未完成交割，台積電就火速要求設備協力廠進駐，變更廠房設計，同時對設備鏈下急單，加價要求準時明年首季就要到位，為第一時間進入量產做足準備。

辛耘前8月累計營收62.51億元，年增率43.71%，且已達去年總營收九成，主要受惠大客戶先進封裝相關設備拉貨動能提升，下半年表現有望比上半年更好。法人評估，辛耘今年營收增幅有機會攀上近四年最大，獲利挑戰首度賺逾一個股本。

致茂累計前8月營收達137.95億元，年增15.02%，自去年第一季以來毛利率持續站穩50%以上，今年第二季營益率27.45%，雖然略為年減0.03個百分點，但仍維持在高檔，稅後淨利14.07億元，年成長36%。每股稅後純益為3.34元。

法人看好，致茂歷年下半年需求皆優於上半年，受惠於AI相關及HPC應用需求增溫半導體測試設備System Level Testers（SLT）需求持續提升，今年下半年營運較上半年成長，公司展望也符合預期。

台積電 辛耘

延伸閱讀

陳其邁證實台積電高雄廠擴充量能「將設P4及P5廠」

技職「文科生跨足高科技業」 她任職台積電年薪破百萬

台股早盤跌逾百點 台積電開低5元

台積電ADR逆勢上漲1.9% 較台北交易溢價18.1%

相關新聞

台積電供應鏈還在漲 這幾檔再創歷史新高

台股8日盤中下跌逾百點，台積電（2330）於平盤附近震盪，相關設備供應鏈股漲跌互見，不過辛耘（3583）、迅得（6438...

競國暫停交易 傳與關廠有關

本土老牌上市PCB廠競國今（8）日起股票暫停交易，公司昨日並未透露原因，外界猜測應與關閉台灣廠後續有關。

穎崴9月營收締新猷 月增躍進13%

半導體先進製程與AI應用需求夯，帶旺測試介面廠穎崴（6515）、設備廠京鼎營運，兩家公司昨（7）日公告9月營收都創新高，...

聯電9月營收月減8% 探三個月低點

聯電（2303）昨（7）日公告9月合併營收189.42億元，失守200億元整數關卡，並下探三個月來低點，月減8.24％，...

台灣大 拓市東南亞

台灣大（3045）總經理林之晨昨（7）日表示，AI驅動下，未來十年企業客戶將大幅成長，關鍵鎖定AI、算力、模型、數據處理...

健策9月營收月增0.1% 全年看旺

散熱股王健策（3653）昨（7）日公告9月營收12.04億元，為歷史次高，月增0.1%，年增17.1%，與2022年9月...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。