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台虹營收／9月8.73億元、月減9.5% 優於去年同期

經濟日報／ 記者尹慧中/台北即時報導
台虹日前與日本半導體廠TAZMO龍雲株式會社舉辦策略聯盟合作記者會，簽署合作備忘錄，台虹董事長孫達汶出席致詞。記者余承翰／攝影
台虹日前與日本半導體廠TAZMO龍雲株式會社舉辦策略聯盟合作記者會，簽署合作備忘錄，台虹董事長孫達汶出席致詞。記者余承翰／攝影

軟性銅箔基板（FCCL）龍頭台虹（8039）今日公布2024年9月份合併營業收入為新臺幣8.73億元，較上月減少9.5%，較去年同期增加2.44%。其中，電子材料事業營收為8.36億元，較上月減少10.93%，較去年同期增加 6.78%。

台虹董座孫達汶以及總座江宗翰日前率隊共同出席活動受訪，同聲樂觀2025年營運，江宗翰並說，消費復甦隨著高階旗艦智慧機用材料滲透率持續拉升，預期2025年市占可再衝高，有助營運持續成長。另外攜手日本TAZMO策略聯盟合作，雙方攻半導體先進封裝市場。

就整體產業趨勢，孫達汶提到，軟板產業歷經結構調整，預期即將告一段落，隨著不理性價格戰與內捲告一段落，有助市場結構恢復健康，台虹配合軟板客戶需求樂觀看待2025年，同時也積極開拓半導體領域希望帶來更多元成長動能。

江宗翰說，明年樂觀成長，其中之一動能來自消費復甦，包含公司在旗艦機種滲透率提高，還有更多元的美系穿戴裝置應用成長，公司持續應對客戶群需求推出對應材料。

在半導體方面，台虹說，今年半導體成長三位數，明年不一定翻倍但預期將會持續高成長，主要是配合半導體封測大廠與配合日本夥伴在先進封裝領域持續開拓。

半導體 台虹

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