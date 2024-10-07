IC設計廠9月營收多下滑 矽統合併聯暻營收月增7倍

IC設計廠義隆電、原相及聯詠9月營收同步較8月下滑，不過第3季營收較第2季攀升；矽統在新增合併聯暻半導體（山東）業績，9月營收躍升至1.77億元，月增7.16倍。

觸控晶片廠義隆電自結9月營收11.15億元，月減6.23%，年減7.65%；第3季營收34.03億元，季增7.97%，達到展望的高標。義隆電累計前9月營收96.6億元，年增7.95%。

義隆電表示，筆記型電腦市況受到總體經濟影響，終端消費力道復甦速度不如預期，不過，義隆電掌握的需求優於預期，訂單持續挹注，且部分高毛利產品表現較預期佳，隨著市場開始陸續推出各款人工智慧電腦（AI PC），營運可望明顯改善。

感測晶片廠原相自結9月營收7.44億元，月減2.36%，年增31.67%，第3季營收22.64億元，季增10.7%；原相累計前9月營收60.59億元，已超越去年總營收58.45億元，年增48.67%。

原相指出，第3季電競滑鼠、一般滑鼠控制晶片及遊戲機感測器銷售較第2季穩定成長，帶動第3季營收穩定成長。因客戶委託設計（NRE）業績減少，可能影響毛利率較第2季下滑。

面板驅動IC廠聯詠9月營收89.18億元，月減7.87%，年減6.72%，第3季營收278.66億元，表現符合預期，季增10.44%；聯詠累計前9月營收775.25億元，年減6.9%。

受惠智慧手機有機發光二極體（OLED）面板鋪貨增加，中小面板驅動IC業績增長，是推升聯詠第3季營收成長的主要動力。第4季通常會步入年底生產淡季，聯詠業績是否較第3季下滑，值得觀察。

矽統自結9月營收1.77億元，月增7.16倍，年增2.29倍，第3季營收2.13億元，季增3.24倍；矽統累計前9月營收2.97億元，年增95.5%。矽統表示，新增合併聯暻半導體（山東）業績，是9月營收攀升主要動能。