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台積電站穩千元！高盛「雙解析」上調目標價至1,270元

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導
台積電。 （聯合報系資料庫）
台積電。 （聯合報系資料庫）

台積電（2330）7日順利站上千元關卡，為因應來自客戶的強勁AI需求，外資高盛證券上調並解析台積電的資本支出及 CoWoS 產能預測，因此再次重申「買進」評級、目標價由1,230元上調至1,270元、調幅3.2%。

首先，在台積電CoWoS產能上調方面，高盛科技產業分析師呂昆霖指出，為反映市場對AI需求的強勁增長，分別上調至2024年32.2萬片（先前預測為31.9萬片）、2025年63.5萬片（先前預測為60萬片）、2026年102萬片（先前預測為72萬片），各年度的產能增長率分別為124%、97%和61%。

呂昆霖指出，台積電大力投資於先進製程與封裝技術，尤其在AI和高性能運算（HPC）領域的增長潛力，因此重申「買進」評級、目標價由1,230元上調至1,270元、調幅3.2%。

其次，在資本支出方面，維持對2024年資本支出約為301億美元，但上調了2025年和2026年的資本支出預測，分別為400億美元（先前預測為360億美元）、440億美元（先前預測為400億美元），主要反映CoWoS產能擴展及N2節點的加速需求。

台積電 資本支出

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