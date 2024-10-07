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宏碁「老虎隊」9月營收出爐 展碁、倚天酷碁表現亮眼

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導

宏碁（2353）集團旗下子公司「老虎隊」今年9月營收全數出爐，其中，展碁國際（6776）、宏碁資訊（6811）、智聯服務（6751）、倚天酷碁-創（2432）皆交出月增、年增雙成長，展碁國際9月營收月增15%、年增28.5%，為單月歷史次高、同期新高紀錄，倚天酷碁則成長幅度最為迅猛，創25個月新高紀錄。

宏碁子公司老虎隊今年9月營收全數出爐，包含安碁資訊（6690）、展碁國際、宏碁資訊、智聯服務、倚天酷碁皆交出月增、年增雙成長，而建碁（3046）、宏碁遊戲（6908）、海柏特（6884）、宏碁創達（7706）等則交出月衰退但年成長成績，至於宏碁智醫（6857）則月成長、但年比衰退。

展碁國際今年下半年在新代理品牌及傳統3C旺季助攻下，激勵9月營收來到23.68億元，創單月歷史次高、同期新高紀錄；累計展碁國際今年前三季營收達181.2億元、年增7.87%。

展碁國際總經理林佳璋先前指出，從3C消費性IT市場來看，今年第3季開始回溫，第4季會火一點，且Adobe、家電、周邊、保健及生活產品業務皆會成長，在幾乎全產品線皆增長下，展碁下半年表現將優於上半年，呈現逐季成長態勢，2024年將有健康的成長，預估營運將優於去年。

法人預估，展碁下半年在PC換機潮及AI軟體業務助攻下，有機會帶動全年營收、獲利雙創新高。

倚天酷碁今年9月營收2.92億元，月增39.8%、年增50.8%，為25個月新高；累計倚天酷碁今年前三季營收達18.79億元、年增26.2%。

倚天酷碁總經理鍾逸鈞先前表示，隨著PC產業回溫，加上AI PC出現，讓倚天酷碁看到許多新商機，目前已投入開發AI PC相關周邊產品，相信將成為未來業績增長動能之一。

倚天酷碁對下半年營運審慎樂觀，預期在PC產業旺季需求下，將帶動周邊商品出貨成長，包袋類及新加入的行李箱產品線動能也可望延續。

宏碁資訊今年9月營收8.28億元，月增37.7%、年增16.8%；累計宏碁資訊今年前三季營收達66.27億元、年增13.6%，為歷史新高紀錄。

宏碁資訊指出，企業數位轉型的部署從上雲到AI應用，兩大需求皆處於持續成長趨勢，成為宏碁資訊業績增長的關鍵動能。

宏碁資訊總經理周幸蓉先前表示，生成式AI在產業中的實際應用，持續受到市場關注，從兩個面向觀察生成式AI將更加速地融入各產業的價值鏈。一是從企業決策者的態度，已經從試探轉向開放並願意投入PoC驗證，甚至進入實際營運環境的使用，另一則為AI生態系已成形。

至於智聯服務方面，今年9月營收1.46億元，月增17.8%、年增1.62%；累計智聯服務今年前三季營收達12.67億元、年減2.41%。

宏碁資訊 營收

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