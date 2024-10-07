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勤誠營收／9月14.7億元業績回溫 前三季營收飛越百億元大關

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北即時報導

伺服器機殼廠勤誠（8210）7日公告9月合併營收達14.7億元，月增12.4%、年增61.8%，創歷年同期新高；第3季合併營收為42.7億，較上一季成長18%，較去年同期增長81.2%，展現強勁成長力道；累計合併營收新台幣106.5億元，年增63.4%，創歷年同期新高。

勤誠表示，前三季終端客戶需求暢旺，其中AI（包含GPU Server、ASIC Server、MGX等）專案出貨優於預期，搭配Edge、Storage、Cloud各有不同客戶需求，帶動公司前三季營收接近去年全年營運成果，公司對於今年營運的成長充滿信心，訂單狀況良好，並將持續擴大全球布局、深耕各類客戶。

展望今年第4季，勤誠表示，終端客戶的AI投資布局仍為關注重點，公司長期耕耘終端CSP及SI（系統整合商）客戶關係外，亦積極發展與CPU、GPU供應鏈的合作，目前搭載GPU及ASIC的AI伺服器專案皆在陸續開發及出貨，加上近期通用型伺服器出貨回溫，可望進一步貢獻整體成長動能。

此外，公司身為MGX Ecosystem Partner，近期已正式推出1U、2U、4U等相關機種，並將首次參加2024 OCP Global Summit （開放運算計畫全球峰會），展出適配OCP DC-MHS及NVIDIA MGX架構的伺服器機構解決方案，協助終端客戶、系統廠及品牌廠客戶發展AI商機，展現前瞻研發技術及供應鏈獨特地位，打造企業短中長期加速發展的成長引擎。

伺服器 營收

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