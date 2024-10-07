美喆營收／歐美客戶拉貨暢旺 9月4.01億元創歷年同期新高
美喆-KY（8466）9月合併營收達4.01億元，為月增3.7%、年增91.2%，創歷年同期新高；美喆-KY表示，隨著北美大型零售商、經銷商客戶持續穩定拉貨貢獻，加上歐洲地區主要客戶急單出貨認列挹注，帶動單月營運續強。
美喆-KY第3季合併營收達11.51億元，季增22.2%、年增65.9%，創歷年單季次高；今年前三季合併營收達28.1億元、年增37.3%，創歷年同期新高。
美喆-KY指出，在公司持續深化北美地區業務接單表現、以及積極進行多款SPC石塑地磚產品送樣，讓9月歐洲、北美地區銷售表現均較去年同期各成長100.4%、192.4%表現，整體第3季北美地區營收比重已攀升至39.9%，較去年同期的20%、激增將近一倍。
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