致伸營收／9月53.7億元 月減4.5%
致伸科技（4915）7日公布9月合併營收53.7億元，年減2.6%、月減4.5%。今年第3季合併營收為160億元，分別季增4.2%、年增1.8%。累計今年前三季合併營收450.3億元，年減3.1%。
致伸表示，公司專注於技術創新，以多感合一感測融合（X-in-one Sensory Fusion）為核心，致力於打造多感測生態圈，應用領域涵蓋智慧城市、智慧交通及工業自動化等多個場景，從公共安全（Public Safety）相關設備到AIoT（B2B）視覺解決方案，充分展現公司的技術實力。同時，致伸積極發展利基型市場，推出工業視覺及聲學檢測技術等AI解決方案，滿足市場對多元智能解決方案的需求。
致伸掌握聲學關鍵技術，並積極拓展深耕專業音響與視訊會議設備。在車用領域提供AVAS、外部聲音接收器（EARs）及車用音響等產品。此外，公司持續推動高階消費性音響及全罩式耳機產品開發，增加產品的多樣性，強化市場競爭力。
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