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樺漢營收／9月年增19.1％ 創歷年同期新高

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導

工業電腦大廠樺漢（6414）7日公布2024年9月自結合併營收達128.94億元、年增19.1％，為歷年同期新高。累計2024年1至9月合併營收達1,067.60億元、年增率達22.1％，亦創同期新高紀錄。

樺漢三大事業體9月營收表現，分別為工控設計24.85億元、年增18.9％，品牌通路51.26億元、年增34.3％，系統整合52.83億元、年增7.5％；其中，樺漢個體（包含全資子公司）營收達14.46億元，月增3.6％、年增21.8％。

樺漢9月營收主要來自於全球智慧製造、軍工設備、鐵道專網、網通資安、零售金融、智慧家居等產業客戶的持續更新設備與服務需求，另外集團的ESaaS（Ennoconn Solution as a Service）智慧平台整合方案，包括能源裝置、設備與建築智慧管理、ESG節能減碳及AI技術應用導入，都在持續發展新領域生意。

樺漢樂觀保持對於 2024 年整體營運年增率高成長的看法，近期與美系客戶NCR及新加坡重要投資夥伴NERA重組策略合作關係，雙方持續進入深度產品整合與生意協同發展階段，除了建立長期相互信任與黏著度，並透過垂直水平整合合作夥伴的技術與通路，擴大樺漢集團工業物聯網（IIoT）、AI人工智慧、資訊安全、雲端數據中心及嵌入式技術之應用範圍，加速布局樺漢全球市場與應用實績，持續創造樺漢整體訂單良好的能見度，朝未來三年營運維持雙位數年成長目標邁進。

樺漢 營收

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