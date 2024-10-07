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現觀科營收／9月0.52億元、月增63% 創掛牌以來新高

經濟日報／ 記者林薏茹／台北即時報導

電信數據分析廠現觀科（6906）7日公告9月合併營收0.52億元，受惠中東電信業者擴充案及國內外電信業者維修保固合約挹注，營收較上月大增63%，年增6.95%，創掛牌以來新高。

現觀科第3季合併營收1.04億元，季增55%，年減7.96%；前三季累計營收2.48億元，年增5.81%。

現觀科指出，今年許多客戶因伺服器設備交貨延遲，導致軟體部署也因此遭推遲，部分CovMo遞延訂單將於明年認列，但今年也有許多大客戶與新訂單加入，貢獻營收，下半年營運會比上半年成長。

現觀科行動網路優化平台（CovMo）拿下菲律賓電信業者大單，今年將陸續挹注營收，加上先前遞延訂單貢獻，行動廣告業務也有新斬獲，下半年營運將季季增。

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