快訊

家園尚未清理完…金山土石流釀災「長興宮險遭埋沒」 今又遇大雨淹水

12強賽／中華隊28人名單公布 3旅外助陣、4桃猿投手成最大團

憑著20年前一本村民電話簿 90歲姊姊與弟弟40年後再重逢

臻鼎營收／旺季效應！9月193.37億元 第3季創高

經濟日報／ 記者尹慧中/台北即時報導
臻鼎第3季營收創高。圖為董座沈慶芳。記者尹慧中攝影
臻鼎第3季營收創高。圖為董座沈慶芳。記者尹慧中攝影

全球PCB龍頭臻鼎-KY（4958）於7日公布2024年9月合併營收新台幣193.37億元，年增8.47%，月增8.55%，為歷年同期次高；第3季營收達新台幣506.09億元，年增20.73%，季增56.15%，創下歷年同期新高；累計1至9月營收達新台幣1,155.31億元，年增19.10%，亦達歷年同期次高。

臻鼎表示，9月營收保持年增與月增趨勢，其中行動通訊與車載/伺服器/基地台分別創下歷年同期新高，IC載板營收亦續創單月歷史新高。整體而言，第3季營收刷新歷年同期新高紀錄。

臻鼎提到，如公司先前預期，下半年是行動通訊客戶新品出貨高峰，在旺季效應下，整體營收與產能利用率預期都將攀升。

此外，臻鼎亦積極參與全球一線客戶各類AI終端裝置的新品開發， 包含近期亮相的新款虛擬實境（VR）裝置、智慧眼鏡、及擴增實境（AR）眼鏡，臻鼎皆是相關PCB的主要供應商。臻鼎強調，隨著各類AI終端裝置設計更趨複雜，將帶動臻鼎各式PCB產品規格升級與用量提升，強化公司在高階PCB的全球領導地位。

新台幣 營收 臻鼎

延伸閱讀

現觀科營收／9月0.52億元、月增63.1% 登近32個月高點

京鼎營收／客戶需求增加 9月再創歷史新高

群光營收／9月96.53億元 為近兩年次高

不買了？陸9月黃金儲備7280萬盎司 連續5個月不變

相關新聞

國巨董事長陳泰銘申讓逾2.9萬張持股 真正原因曝光

國巨（2327）董事長陳泰銘上周申讓名下29,214張持股，予家族控股公司，占陳泰銘名下持股約82％，國巨表示，主要是為...

現觀科營收／9月0.52億元、月增63.1% 登近32個月高點

電信數據分析大廠現觀科（6906）7日公布9月單月合併營收為0.52億元，月增63.1%，年增7%，單月營收持續成長、不...

神基營收／9月月增3.87% 估第4季業績續增長

神基（3005）7日公布今年9月營收，在強固電腦業務帶頭增長下，激勵今年9月營收交出雙成長，月增3.87%、年增1.77...

鴻海9月營收雙增 法人估全年 EPS 上看12元

鴻海（2317）9月營收月增33.6%、年增10.9%，優於市場預估，法人機構表示，鴻海是生成式AI伺服器垂直與水平整合...

台積電亞德客重登1000元大關 台股再現16千金

台積電與亞德客-KY今天股價重登1000元大關，台積電盤中達1005元，亞德客-KY攀升至1025元，台股再現16千金

台積電站上千元 台股開高早盤漲逾300點

美國上週五公布就業數字優於預期，淡化經濟衰退疑慮，美股4大指數全面收紅，激勵台股今天表現。台股加權指數今天開盤漲176....

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。