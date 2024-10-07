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智邦營收／單月首次突破百億元 連兩月創新高

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導

網通股王智邦（2345）今日公布9月營收，單月營收首次突破百億元，來到100.5億元，連續兩個月創下歷史新高。

智邦8月單月營收首次突破90億元門檻，來到94.17億元，創下歷史新高，9月再上一層樓，突破百億元，來到100.5億元，月增6.7%，年增33.7%，創歷史新高。

累計智邦第3季營收282億元，季增15.5%，連續兩季創下單季歷史新高，也超乎市場預期，累計前九月營收714.5億元，年增約14.8%，創歷年同期新高。

智邦今日上漲14元，重返500元大關，收506元。

日前近期市場擔憂，智邦某個客戶（應為英特爾）對於AI加速器需求趨緩，但美系外資指出，該客戶對智邦營收貢獻占今年不到5%，影響仍屬可控範圍。

智邦今年受惠AI需求帶動高階資料中心交換器需求，加上AI加速器等AI產品出貨持續增溫，推升營收成長，法人觀察，智邦主要客戶對於高階交換器及AI加速器需求旺盛。

智邦董事會日前通過投入金額為12.8億元，增購生產設備需求，設立竹北AI科技園區生產線。美系外資認為，智邦新資本支出，設立新生產線，將因應客戶對於AI加速器及800G高階交換器需求。

美系外資看好，網通大廠智邦受惠AI趨勢，驅動高階交換器及AI加速器需求，給予「加碼」評等，目標價上看700元。

外資認為，整體來說，智邦可望持續受惠AI趨勢及應用發展，推升網路交換器及AI加速器的需求成長，預估2023年至2026年淨利複合成長率約24%，維持「加碼」評等，目標價700元。

AI 智邦 營收

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